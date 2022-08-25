Вооруженное нападение закончилось стрельбой в частном доме в Туркестанской области

Задержанные. Фото: polisia.kz

В Келесском районе Туркестанской области злоумышленники ворвались в чужой дом и совершили разбойное нападение. Подозреваемых задержали, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В полицию обратился житель Келесского района и рассказал, что стал жертвой разбойного нападения. По словам мужчины, злоумышленники угрожали ему оружием.

При проверке выяснилось, что ночью в дом сельчанина проникли двое неизвестных. В этот момент он спал, но затем проснулся и спросил, кто они. Однако один из мужчин закрыл ему рот, чтобы тот не издавал звуков.

Но шум разбудил жену потерпевшего, она бросилась к подозреваемому, угрожавшему ее супругу. Во время потасовки один из злоумышленников выстрелил из пневматического оружия, после чего оба скрылись. В результате хозяин дома получил травмы.

Стражи порядка провели комплекс розыскных мероприятий и установили личности подозреваемых. Они были задержаны по месту жительства. Ими оказались безработные молодые люди, приходящиеся друг другу родственниками. При обыске у них изъяли пневматическое оружие.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.192 УК РК "Разбой". Мужчины помещены под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984735-vooruzhennoe-napadenie-zakonchilos-strelboy-v-chastnom-dome-v-turkestanskoy-oblasti/