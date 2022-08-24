Напал с кирпичом на девушку: подозреваемого задержали в Павлодаре

Мужчина, напавший на павлодарку. Кадр из видео: Polisia.kz

В Павлодаре задержали мужчину, которого подозревают в нападении с кирпичом на девушку, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Подробности задержания озвучил заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

"Cотрудниками полиции задержан подозреваемый мужчина. Им оказался 27-летний житель города Павлодар. В ходе досудебного производства установлено, что данный мужчина хотел отобрать телефон у девушки", - сообщил он.

По словам Утеуова, проводится расследование по факту разбойного нападения.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС - также проверяется его причастность к другим преступлениям.

Напомним, в Павлодаре неизвестный мужчина напал на 20-летнюю девушку, а затем скрылся. Стражи порядка занимались поисками нападавшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984676-napal-s-kirpichom-na-devushku-podozrevaemogo-zaderzhali-v-pavlodare/