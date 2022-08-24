Подросток из ЗКО мог оказаться "минером" кокшетауских зданий

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Подростка из ЗКО подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Инцидент произошел в конце июня, однако подозреваемого удалось выявить лишь недавно, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

28 июня в полицию поступило сразу два обращения о том, что на электронный адрес секретаря Специализированного межрайонного уголовного суда Акмолинской области и Кокшетауского городского суда поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Аналогичное текстовое сообщение также поступило на адрес главного редактора одного из региональных новостных порталов.

Незамедлительно на место происшествия направили подразделения полиции и другие экстренные службы. Прибывшие на место стражи порядка провели необходимые мероприятия, однако взрывных устройств не обнаружили.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В результате принятых мер сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму департамента полиции был установлен подозреваемый, им оказался 15-летний житель одного из сел Западно-Казахстанской области.

Сотрудниками полиции у парня был изъят компьютер, с которого предположительно были отправлены ложные сообщения.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, побудившие подростка к совершению данного преступления.

В конце июня мы рассказывали о том, что в Кокшетау оцепили здания судов после сообщений о взрывных устройствах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984650-podrostok-iz-zko-mog-okazatsya-minerom-kokshetauskih-zdaniy/