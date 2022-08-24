Признаки финансовой пирамиды нашли в интернет-проекте TasksCat

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Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале сообщило о выявлении признаков финансовой пирамиды в проекте TasksCat.

По информации АФМ, казахстанцам предлагалось зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2500 тенге. Кроме того, за приглашение нового участника им начисляли от 5 до 15 процентов от выплат. Установлено, что организаторы продавали услуги "пакетно", с доходностью от 100 до 1000 процентов.

"Новых участников привлекали с помощью публикации историй успеха и фотографий победителей. Системами мониторинга установлено, что сайт данной финпирамиды не функционирует", – говорится в сообщении АФМ.

В настоящее время сотрудниками ведется работа по блокировке сайта и ограждению населения от опасности потери накоплений.

"В целях установления признаков уголовного правонарушения, указанные в социальной сети Telegram сведения зарегистрированы в книге учета информации и направлены в АРРФР для заключения", – добавили в ведомстве.

Дать правовую оценку и принять процессуальное решение пообещали по результатам проверки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984624-priznaki-finansovoy-piramidy-nashli-v-internet-proekte-taskscat/