Мефедрон нашли полицейские у двоих актаусцев

Изъятые наркотики. Фото: polisia.kz

Полицейские в Актау задержали двоих горожан, у которых были изъяты свертки с наркотическим средством "мефедрон", сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Первый факт зарегистрирован в 25-м микрорайоне города Актау. Сотрудники полиции Мангистауской области задержали местного жителя, у которого изъяли в ходе обыска 30 граммов синтетического вещества "мефедрон".

Еще один факт был зарегистрирован тоже в Актау, но уже в 29-м микрорайоне. У задержанного было изъято 27 граммов мефедрона.

Изъятые наркотики. Фото: polisia.kz

По выявленным фактам стражи порядка начали досудебное производство по части 2 статьи 296 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Напомним, около месяца назад у иностранцев, прибывших в Актау, изъяли больше 220 свертков мефедрона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984601-mefedron-nashli-politseyskie-u-dvoih-aktaustsev/