Экс-замакима Нурлана Таубаева не выпустили из СИЗО

Зал суда. Фото: azh.kz

23 августа судебная коллегия огласила решение по ходатайству об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест осужденному экс-заместителю акима Атырауской области Нурлану Таубаеву. В этом ему было отказано, передает "Ак Жайык".

"Согласно медицинской справке от 23 августа осужденный Таубаев может присутствовать в судебном заседании.

Кроме того, он был осмотрен врачом поликлиники №4 города Атырау, которая составила справку, что он может посещать процесс и порекомендовала наблюдать артериальное давление в медпункте учреждения УГ 57/1 (СИЗО). Судебная коллегия считает, что оснований для изменения меры пресечения нет", - пояснила председатель судебной коллегии Раиса Аккулова.

Следующее судебное заседание перенесено на 27 августа.

Напомним, ранее стало известно, что экс-замакима Атырауской области Нурлан Таубаев подал апелляцию. Приговор в отношении него и бывшего руководителя управления строительства Тимура Басарова вынесен в мае текущего года.

Суд признал обоих виновными в покушении на получение взятки в сумме 185 млн тенге. Нурлан Таубаев получил 10 лет лишения свободы, Тимур Басаров - 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984568-eks-zamakima-nurlana-taubaeva-ne-vypustili-iz-sizo/