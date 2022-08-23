Тюремные сроки получили организаторы игрового бизнеса в Алматы

Игровые автоматы. Кадр из видео: АФМ РК

Суд поставил точку в деле в отношении лиц, организовавших незаконный игорный бизнес в Алматы и Алматинской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

Ранее департамент АФМ по городу Алматы выявил группу лиц, которые промышляли незаконной игровой деятельностью в южной столице и Алматинской области.

Результатом работы стала ликвидация 4 игровых заведений и 14 игровых точек. Было изъято 48 игровых терминалов и 32 единицы компьютерной техники.

По данным АФМ, виновные извлекли доход на сумму более 15 млн тенге.

На скамье подсудимых оказались 5 человек. Приговором суда все 5 фигурантов были приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 4 лет.

"АФМ предупреждает, что, в соответствии с Уголовным кодексом, за организацию игорного бизнеса, а также за предоставление арендного помещения для азартных игр предусмотрено уголовное наказание", – предупредил казахстанцев финмониторинг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984444-tyuremnye-sroki-poluchili-organizatory-igrovogo-biznesa-v-almaty/