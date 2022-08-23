Лжеполицейские похитили 2,7 млн тенге у жительницы Жетысуской области

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53-летняя жительница Жетысуской области стала жертвой мошенников, которые представились ей сотрудниками правоохранительных органов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как рассказала потерпевшая, мошенники позвонили к ней на сотовый телефон и представились высокопоставленными сотрудниками полиции.

Звонившие сообщили, что якобы расследуют уголовное дело в отношении группы мошенников, использовавших ее данные для получения крупного кредита. Она также сообщила, что звонившие показали ей удостоверение сотрудника правоохранительных органов и другие документы. Как отметили в полиции, они оказались ложными.

"Мошенники убедили потерпевшую в правдивости своих слов и вынудили ее взять крупный кредит в банке и передать на указанный ими счет. Сейчас мы пытаемся отследить путь денежных средств. По факту зарегистрировано уголовное дело", – заявил начальник Следственного управления Департамента полиции области Руслан Чарапиев.

Дело расследуют по статье УК "Мошенничество".

Казахстанцев призвали быть бдительными.

"Уважаемые граждане, предупреждаем: в случае поступления к вам сомнительного звонка, обрывайте с ними связь. Необходимо незамедлительно связаться со своим банком, у которого вы обсуживаетесь, либо звонить в полицию на тревожную линию", – рекомендовали стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984437-lzhepolitseyskie-pohitili-27-mln-tenge-u-zhitelnitsy-zhetysuskoy-oblasti/