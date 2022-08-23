Драка у ресторана переросла в поножовщину в Костанае

Место происшествия. Кадр из видео: МВД РК

41-летний мужчина получил ножевое ранение во время драки возле ресторана в Костанае. Подозреваемый задержан. Проводится расследование по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По словам и.о. начальника Южного отдела полиции Костаная Азамата Оспанова, установлено, что конфликт произошел между знакомыми, которые коротали вечер в одной компании. Ссора переросла в драку, а затем и в поножовщину.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Однако стражи порядка его задержали в тот же день. 32-летний мужчина дал признательные показания. Орудие преступления изъято.

В отношении него принята мера в виде подписки о невыезде до окончания предварительного расследования.

Азамат Оспанов добавил, что 41-летний потерпевший сейчас находится в хирургическом отделении городской больницы Костаная. Он получил проникающее ранение брюшной полости, в настоящее время его состояние стабильное.

Данный факт зарегистрирован по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984367-draka-u-restorana-pererosla-v-ponozhovschinu-v-kostanae/