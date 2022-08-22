Операция в актюбинском спецЦОНе: ситуацию разъяснили в "Правительстве для граждан"

Кадр из видео с места событий: МВД РК

На днях в спецЦОНе Актобе прошла спецоперация с задержанием. В полиции заявили, что стражи порядка разоблачили предполагаемую ОПГ, состоявшую из числа сотрудников учреждения. НАО "Правительство для граждан" прокомментировало эту ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

19 августа в спецЦОНе Актобе Управлением собственной безопасности Департамента полиции по Актюбинской области были задержаны подозреваемые в незаконной выдаче водительских прав гражданам.

Как отметили в госкорпорации, по информации, распространенной МВД в СМИ, участниками ОПГ из числа сотрудников спецЦОНа осуществлялся беспрепятственный вход на экзамен определенным клиентам с техническими устройствами, без наружного досмотра металлоискателем.

"Обслуживанием биометрической системы, которая используется при сдаче теоретического экзамена, занимается ТОО "U-Study". По действующему алгоритму, работники ТОО "U-Study" также проводят наружный досмотр и осуществляют проход кандидатов в зал", – заявил Управляющий директор госкорпорации Нариман Дюсекеев.

Подчеркивается, что задержаны были не сотрудники спецЦОНа, а работники данного ТОО.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео того, как сотрудники полиции забегают в актюбинский спецЦОН. Позже в МВД сообщили, что была разоблачена предполагаемая ОПГ, члены которой оказывали содействие гражданам в получении водительских удостоверений за вознаграждения в сумме 200 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984309-operatsiya-v-aktyubinskom-spetstsone-situatsiyu-razyasnili-v-pravitelstve-dlya-grazhdan/