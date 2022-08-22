Казахстанка заплатила за освобождение брата из-под стражи, но обещанного не дождалась

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Кентау Туркестанской области обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что заплатила деньги за освобождение брата из-под стражи, однако обещанного не дождалась, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В отдел полиции Кентау с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что малознакомый мужчина пообещал ей вытащить из-под стражи брата, признанного подозреваемым.

Доверившись ему, горожанка отдала 300 тысяч тенге. Однако мужчина тянул с выполнением обещанного, а потом и вовсе исчез.

Поняв, что ее обманули, жительница Кентау обратилась в правоохранительные органы.

Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия и направили ориентировку на подозреваемого в другие районы и города.

В результате мужчину нашли по месту жительства. Им оказался безработный житель Кентау.

Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК "Мошенничество". Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984218-kazahstanka-zaplatila-za-osvobozhdenie-brata-iz-pod-strazhi-no-obeschannogo-ne-dozhdalas/