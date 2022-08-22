Павлодарка заявила в полицию на своего сына, ударившего жену

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жительница Павлодара во время ссоры между супругами встала на сторону своей невестки и вызвала полицейских, чтобы они утихомирили ее сына, сообщается на официальной Instagram-странице ДП Павлодарской области.

По информации правоохранителей, несколько дней назад в полицию позвонила пожилая женщина, которая рассказала, что ее сын устроил скандал и ударил невестку. Девушка позвонила маме мужа, рассказала о произошедшем и попросила о помощи.

Пенсионерка попросила полицейских приехать, чтобы утихомирить мужчину.

Когда полицейские приехали по указанному адресу, дверь им открыл глава семейства. Он признался, что дал волю эмоциям и поднял руку на супругу.

"Спустя некоторое время в квартиру приехала и свекровь, чтобы успокоить невестку и забрать ее к себе домой на время, пока не уладится конфликт. При этом пенсионерка попросила стражей порядка поговорить с сыном, чтобы он пересмотрел свое поведение", - рассказали в полиции.

В итоге на мужчину составили административный протокол. Полицейские провели с ним профилактическую беседу о семейных отношениях и ценностях.

Напомним, ранее в Павлодаре женщина обратилась в полицию, заявив, что ее обворовала собственная сноха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984164-pavlodarka-zayavila-v-politsiyu-na-svoego-syna-udarivshego-zhenu/