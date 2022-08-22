Полиция устроила погоню за пьяным водителем в Хромтау

Кадр из видео: polisia.kz

В городе Хромтау Актюбинской области полицейские устроили погоню за автомобилем, водитель которого вел себя подозрительно. Оказалось, что мужчина пьян, передает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Инцидент произошел 20 августа. Сотрудники полиции при патрулировании улиц города обратили внимание на авто Hyundai Tucson, водитель которого при виде полицейских стал вести себя подозрительно.

Требование патрульных об остановке автомобилист проигнорировал. Кроме того, мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора, нарушил правила маневрирования, после чего выехал из города на автодорогу "Самара - Шымкент" и направился в сторону Актобе.

"Сотрудниками полиции путем преследования данная автомашина была остановлена. Установлено, что водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени", - сообщили в полиции.

Выяснилось также, что прав на управление ТС у мужчины не было.

В итоге на автолюбителя составили шесть административных протоколов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984160-politsiya-ustroila-pogonyu-za-pyanym-voditelem-v-hromtau-video/