Девушки устроили драку перед ночным клубом в Атырау (видео)

Кадр из видео. Источник: t.me/POLICE

В Атырау девушки устроили драку перед ночным клубом. Прибывшие к месту происшествия полицейские задержали участниц кулачных боев, об этом сообщается в Telegram-канале МВД.

Драка девушек попала на видео. На кадрах можно заменить, как одна из участниц конфликта пинает в живот вторую, потом хватает за волосы. В этот момент в драку вмешиваются рядом стоящие мужчины и девушка. Вскоре подъезжает полиция.

"Девушки устроили драку перед ночным клубом. Ее заметили полицейские в центре оперативного управления полиции Атырау на своем мониторе и сразу направили на место экипаж", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

Как сообщили в МВД, полицейские составили протокол на участников конфликта, дело направлено в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984125-devushki-ustroili-draku-pered-nochnym-klubom-v-atyrau-video/