"Аптечного курьера" задержали за распространение наркотиков в Алматы

Фото: polisia.kz

29-летнего жителя Талгарского района подозревают в распространении синтетических наркотиков на территории Алматы. Мужчину задержали, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Стражи порядка рассказали, что молодой человек позиционирует себя "аптечным курьером", поскольку нашел себе в интернете работу с описанием "курьер сети аптек с каждодневной оплатой".

Полицейские выяснили, что в день задержания предприимчивый парень получил заказ на закладку 29 доз наркотиков. Однако его поймали.

"Пакеты с порошкообразным веществом розового цвета были направлены на экспертизу, по заключению которой представленные на исследование вещества являются психотропными", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. Оказалось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи чужого имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984106-aptechnogo-kurera-zaderzhali-za-rasprostranenie-narkotikov-v-almaty/