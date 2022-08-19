Паре из Алматы вменили 54 эпизода мошенничества на 10 млн тенге

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В Алматы полиция задержала мужчину и женщину, которых подозревают сразу в 54 эпизодах мошенничества. Подробности опубликовал официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Задержанному мужчине 35 лет, его спутнице – 36 лет.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело сразу по 5 статьям УК РК, в частности, пара подозревается в подделке документов и мошенничестве.

"Путем обмана и злоупотребления доверием подозреваемые незаконно завладели имуществом одного из сотовых операторов на сумму более 10 миллионов тенге.

Установлено, что они в декабре 2021 года разработали план обмана. Они с помощью поддельного удостоверения в разных регионах страны приобретали в кредит сотовые телефоны. При этом использовали специальную акцию сотового оператора, объявленную с целью продажи определенных моделей мобильных устройств.

На данном этапе расследования установлено 54 факта мошенничества", – сообщил начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галым Касымбаев.

Отмечается также, что подозреваемый имеет не одну судимость за совершение аналогичных преступлений.

Материалы дела уже переданы в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983922-pare-iz-almaty-vmenili-54-epizoda-moshennichestva-na-10-mln-tenge/