Дело о легализации полученных преступным путем миллионов расследуют в Акмолинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финансовой пирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тыс. долларов и получение вместо них 6,9 тыс. долларов на фиктивном счету карты путешественника.

Эти деньги якобы можно было потратить при оплате до 80% стоимости услуг в различных зарубежных отелях.

"При отсутствии денег предлагалось оформить онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов. Фактически смарт-часы вкладчики не получали, а вместо них на их мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые "Экарды". Их можно было использовать при покупке карты путешественника", - рассказали в АФМ.

В ведомстве пояснили, что организаторы финансовой пирамиды часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитных счетах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской области начато расследование в отношении руководителей подразделения компании Qnet.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983921-delo-o-legalizatsii-poluchennyh-prestupnym-putem-millionov-rassleduyut-v-akmolinskoy-oblasti/