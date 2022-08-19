Мошенник выманил деньги у астанчанки, написав ей от имени брата

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Жительница столицы перевела 40 тысяч тенге мошеннику, который написал ей от имени ее брата и попросил о помощи. Об этом сообщает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний астанчанин.

"Подозреваемый, являясь постоянным клиентом одного из продуктовых магазинов, обманным путем узнал контактные телефоны потерпевшей и ее брата.

Используя их данные, подозреваемый зарегистрировал в WhatsApp посторонний номер и от имени брата начал переписку с потерпевшей с просьбой срочного перевода денег, так как попал в ДТП", – говорится в сообщении полиции.

Женщина, поверив, что ей пишет брат, перевела деньги на счет, указанный в сообщении. Позже, когда ее брат приехал в магазин, она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК – "Мошенничество". Полиция проверяет причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983918-moshennik-vymanil-dengi-u-astanchanki-napisav-ey-ot-imeni-brata/