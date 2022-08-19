Погоню за угнанным авто устроила полиция на юге Казахстана. Хозяин и не подозревал об угоне

Угнанный автомобиль. Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

Полицейские Жамбылской области вернули автомобиль жителю Жанатаса, который даже не знал, что у него угнали авто. Об инциденте сообщается на официальном портале МВД РК Polisia.kz.

По информации МВД, во время ночного патрулирования Жанатаса полицейские заметили подозрительный автомобиль.

"Водитель данного автомобиля, проигнорировав законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, попытался скрыться и врезался в бордюр. Правонарушителем оказался несовершеннолетний 17-летний житель Тараза", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители установили, что подросток, будучи пьяным, угнал чужую машину. При этом сам владелец авто даже не заметил пропажу.

Угнанный автомобиль. Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК – "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". В отношении подростка также составлен адмпротокол за езду в нетрезвом виде.

"Несовершеннолетний сотрудниками Управления образования Жамбылской области доставлен в областной дом юношества", – заключили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983887-pogonyu-za-ugnannym-avto-ustroila-politsiya-na-yuge-kazahstana-hozyain-i-ne-podozreval-ob-ugone/