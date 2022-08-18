Распространяли "синтетику": студентов задержали в ходе спецоперации в Абайской области (видео)
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Спецоперация по задержанию наркосбытчиков прошла в пригороде Семея - сотрудниками полиции задержаны студенты местных колледжей, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
Трое 18-летних парней подозреваются в незаконном сбыте психотропных веществ. Как рассказали в полиции, предполагаемые наркокурьеры получали заказы через Telegram-каналы и интернет-сайты по продаже психотропных веществ.
Их работа заключалась в осуществлении “закладок” на территории города Семей.
В ходе проведения обыска у задержанных обнаружены и изъяты расфасованные полиэтиленовые свертки в количестве 34 штук.
Выяснилось, что в свертках находился синтетический наркотик, как уточнили в полиции, это был "Альфа-PVP". Общий вес запрещенного вещества составил 13 граммов - особо крупный размер.
По данному факту ведется досудебное расследование.
Сотрудники полиции проводят все необходимые следственные мероприятия, направленные на детальное установление обстоятельств, проверку поступившей информации и показаний задержанных в целях пресечения каналов поставки наркотических средств на территорию Абайской области.
Задержанных водворили в ИВС. Парням грозит до 15 лет тюрьмы.
"Обращаемся к родителям ввиду того, что школьники и студенческая молодежь находятся на летних каникулах, необходимо быть внимательными к тому, как дети проводят свободное время и с кем общаются", - призвали полицейские.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983840-rasprostranyali-sintetiku-studentov-zaderzhali-v-hode-spetsoperatsii-v-abayskoy-oblasti-video/