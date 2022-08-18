Сломал ребенку нос: алматинца подозревают в избиении собственного сына

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Жителя Алматы задержали по подозрению в избиении собственного сына. Мальчик попал в больницу - его отец взят под стражу, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В полиции отметили, что ребенок попал в больницу 15 августа ткущего года. У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, вдавленный перелом передней стенки лобной пазухи, перелом костей носа.

Сотрудники УП Алатауского района проводят досудебное расследование по данному факту.

В настоящее время подозреваемый, который является отцом пострадавшего, водворен в ИВС Алматы, в порядке статьи 128 УПК РК.

Ход расследования взят на контроль руководством департамента полиции города.

Напомним, в Алматы произошло нападение на молодую девушку. Об этом потерпевшая рассказала в соцсетях. Позже полицейские задержали подозреваемого, также были озвучены подробности нападения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983837-slomal-rebenku-nos-almatintsa-podozrevayut-v-izbienii-sobstvennogo-syna/