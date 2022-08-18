Еще на месяц продлили арест блогеру Мейржану Туребаеву

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Казахстанскому вайнеру Мейржану Туребаеву, который является подозреваемым по делу о создании финансовой пирамиды, продлили срок ареста еще на месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы, 17 августа 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого в период ознакомления с материалами дела на 30 суток, то есть до 18 сентября", – сообщили в пресс-службе суда города Алматы.

Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, что в феврале этого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. На тот момент следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога.

Тем не менее 20 апреля их арестовали на 10 дней, а 29 апреля продлили срок ареста на два месяца. Позже, 18 июня, арест Туребаеву и Шерниязову был продлен еще на два месяца.

Также ранее Туребаев отвечал на обвинения в создании финпирамиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983769-esche-na-mesyats-prodlili-arest-blogeru-meyrzhanu-turebaevu/