Павлодарка во время конфликта с другой девушкой получила удар ножом

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

22-летняя жительница Павлодара предстала перед судом после того, как в ходе словесной перепалки ударила другую девушку в живот ножом. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

Инцидент произошел в конце мая ночью возле одной из бань в Павлодаре. Между двумя девушками возник словесный конфликт, в котором вдруг появился нож. Достала его 22-летняя горожанка, которая ударила оппонентку в живот.

"Используя нож с деревянной рукояткой в качестве орудия преступления, умышленно нанесла колото-резаное ранение брюшной полости, причинив тяжкий вред здоровью", - указывается в приговоре Павлодарского городского суда №2.

Полицейские открыли по факту уголовное дело, а в суде обвиняемая заключила сделку с прокурором о признании вины. В итоге она была приговорена к 4 годам ограничения свободы. Также ей назначили по 100 часов принудительного труда в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983548-pavlodarka-vo-vremya-konflikta-s-drugoy-devushkoy-poluchila-udar-nozhom/