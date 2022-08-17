Бизнесмена осудили за продажу дизтоплива без документов в Кызылординской области

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В Кызылординской области осудили индивидуального предпринимателя за оптовую реализацию нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве рассказали, что бизнесмена задержали при попытке реализовать 4 тонны дизельного топлива без соответствующих документов, а в ходе следствия он не смог подтвердить законность происхождения еще 402 тонн ранее проданного им топлива стоимостью 93 млн тенге.

В итоге мужчина предстал перед судом. Он получил 2 года и 8 месяцев лишения свободы.

Напомним, ранее в АФМ сообщили, что в Акмолинской области вынесен приговор по делу о незаконной предпринимательской деятельности в сфере добычи полезных ископаемых - золотосодержащей кварцевой руды. Бизнесмена осудили на 2,5 года ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983517-biznesmena-osudili-za-prodazhu-diztopliva-bez-dokumentov-v-kyzylordinskoy-oblasti/