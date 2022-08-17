Казахстанцы потребовали вернуть им миллионы тенге за несостоявшийся хадж

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Больше 20 казахстанцев заплатили деньги алматинской турфирме за организацию поездки в Мекку, однако в итоге остались и без денег, и без путешествия. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, передает сайт телеканала КТК.

Планировавшие отправиться к святым местам казахстанцы приобрели у турфирмы путевки стоимостью от 2 млн тенге.

По данным телеканала, жертвами фирмы стали 23 человека.

Один из таковых – Гуламсахи Айткожа. Чтобы отправиться в хадж, мужчина обратился за помощью к родственникам: приобрести путевки для пенсионера и его супруги помогали все близкие. Собрав необходимую сумму, житель Туркестана пошел в алматинскую турфирму. Но позже об этом пожалел.

"За две путевки мы отдали 4 миллиона 400 тысяч. Эти деньги нам помогла собрать родня. Теперь мы не знаем, что им сказать. Ведь поездки не было, и деньги вернуть тоже не можем, потому что туроператор не возвращает. Сами мы приехали из Туркестана. Уже на протяжении двух месяцев ездим, чтобы добиться возврата", – рассказывает казахстанец.

Вернуть деньги не могут еще два десятка верующих. Сегодня они в очередной раз отправились в офис турфирмы. Но там никого не обнаружили.

"Абудакасимов Ерлан вину свою признает, но никаких действий по возврату денег он не совершает. Только обещания: сегодня, завтра, послезавтра. В общей сложности нас 23 человека. Каждый из нас сдал по 2,5-3 миллиона денег", – поделился другой пострадавший Марат Уалиев.

Спустя несколько часов руководитель компании все же вышел на связь с клиентами. Он заявил: поездка в хадж сорвалась не по его вине. И пообещал вернуть все деньги.

"Компании, с которыми я договорился о поездке, не забрали людей. Сейчас они возвращают деньги. Вернут 20 800 долларов. До этого 10 паломников получили деньги. И остальным вернем", – заверил глава ТОО.

Но люди обещаниям не верят. Обманутые клиенты написали заявление в полицию.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 190 – "Мошенничество". Создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники криминальной полиции и следственного управления", – сообщили в ДП Алматы.

Если вину директора турфирмы докажут, ему грозит длительный тюремный срок. Между тем в Духовном управлении мусульман Казахстана напомнили: организацией хаджа в нашей стране занимаются всего 14 турагентств.

Источник: КТК

Ранее в Алматы в полицию обратились клиенты фирмы, обещавшей помочь им с получением визы для трудоустройства в Южной Корее. Люди заплатили большие суммы, но заветное разрешение на работу так и не получили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983478-kazahstantsy-potrebovali-vernut-im-milliony-tenge-za-nesostoyavshiysya-hadzh/