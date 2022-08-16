Тайник с драгоценностями на 100 млн тенге нашли в пригороде Алматы (видео)

Похищенные украшения. Кадр из видео: polisia.kz

В ночь на 12 августа на одном из алматинских рынков были похищены ювелирные украшения на 100 млн тенге. Полицейские задержали подозреваемого и нашли тайник с похищенными драгоценностями, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в Управлении полиции Жетысуского района Алматы, крупная кража золотых и серебряных ювелирных изделий была совершена в ночь на 12 августа на одном из рынков города.

По данному факту расследуется уголовное дело по части 4 статьи 188 УК РК "Кража".

"Злоумышленник проник в так называемый золотой ряд ночью. Он разбил прилавки восьми торговых точек и унес с собой украшения на общую сумму 100 миллионов тенге", – отметил начальник Управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.

Для раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа. Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения рынка.

"Личность подозреваемого установили сразу же. Это гражданин А. 1987 года рождения. Его задержали в одной из гостиниц города Конаева. Там он, судя по всему, планировал переждать время", – добавил Мусанов.

Отмечается, что стражи порядка обнаружили тайник, в котором было спрятано похищенное имущество, на пустыре в пригороде Алматы. Вещественные доказательства были изъяты.

Подозреваемый мужчина водворен в изолятор временного содержания. С санкции суда он был взят под арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983416-taynik-s-kradenymi-dragotsennostyami-na-100-mln-tenge-nashli-v-prigorode-almaty-video/