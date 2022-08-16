Приговор по делу о незаконной добыче золотосодержащей руды вынесли в Акмолинской области

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В Акмолинской области вынесен приговор по делу о незаконной предпринимательской деятельности в сфере добычи полезных ископаемых, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

"В ходе следствия установлено, что гражданин Ибраев, имея контракт только на разведку участка в Жолымбетском рудном поле, занялся незаконной добычей золотосодержащей кварцевой руды с последующей ее реализацией третьим лицам", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что в результате предприниматель извлек незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму 280 млн тенге.

Он предстал перед судом. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы. Также в республиканский бюджет взыскан ущерб в полном объеме.

Напомним, в прошлом году были задержаны около 30 жителей Акмолинской области по подозрению в разграблении золотых рудников. Силовики провели обыски.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983330-prigovor-po-delu-o-nezakonnoy-dobyche-zolotosoderzhaschey-rudy-vynesli-v-akmolinskoy-oblasti/