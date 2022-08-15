Вынесен приговор обвиняемому в гибели охотинспектора в ЗКО

Серик Маженов. Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК

Вынесен приговор по делу о гибели от огнестрельного ранения руководителя отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серика Маженова, передает "Мой город".

Прокурор запрашивал для обвиняемого наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев, а потерпевшая сторона просила максимального наказания - три года.

15 августа по делу был оглашен приговор. Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности".

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и четыре месяца в колонии-поселении.

Ранее мужчина находился под домашним арестом. После оглашения вердикта его взяли под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серик Маженов скончался от огнестрельного ранения 14 декабря 2021 года.

Позже руководство погибшего сообщило, что он выехал в заказник в рейд по заданию. Однако полицейские заявили, что в тот день трое мужчин отправились на незаконную охоту.

Во время перезарядки оружия один из них по неосторожности выстрелил в другого. Пострадавший умер в больнице.

Родные охотинспектора заявили иск на 200 млн тенге, но затем отказались от него.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983253-vynesen-prigovor-obvinyaemomu-v-gibeli-ohotinspektora-v-zko/