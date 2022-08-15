Подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки задержали в Акмолинской области

Задержание подозреваемого. Кадр из видео: МВД РК

В Акмолинской области задержан подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки. Сообщение в полицию поступило 13 августа, передает официальный Telegram-канал МВД РК.

Стражи порядка рассказали, что сообщение об изнасиловании несовершеннолетнего ребенка поступило в полицию 13 августа.

В тот же день по "горячим следам" был задержан подозреваемый. Правоохранители установили его личность. Им оказался житель Акмолинской области.

"Назначены необходимые экспертизы. В случае подтверждения вины задержанному грозит от 20 лет до пожизненного лишения свободы", - отметили в МВД РК.

Напомним, ранее сообщалось, что жителя Западно-Казахстанской области обвинили в половой связи с 15-летней девочкой. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 122 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983249-podozrevaemogo-v-iznasilovanii-12-letney-devochki-zaderzhali-v-akmolinskoy-oblasti/