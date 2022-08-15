90 тонн контрабандного винограда пытались ввезти в Казахстан
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90 тонн винограда контрабандой пытались ввезти в Казахстан из соседнего Узбекистана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.
Ввоз контрабанды пресекли на таможенном посту "Капланбек" сотрудники Департамента государственных доходов по Туркестанской области.
11 августа текущего года при проведении таможенных досмотров, назначенных Ситуационным центром, только в 6 транспортных средствах выявлено более 90 тонн незадекларированного товара - автомобили везли виноград.
С начала года в результате таможенных досмотров, проведенных сотрудниками таможенных постов ДГД по Туркестанской области, выявлено 879 фактов нарушений таможенного законодательства - общий вес незадекларированного товара составил 823 тонн.
Как пояснили в КГД, по выявленным нарушениям участники внешнеэкономической деятельности привлечены к ответственности предусмотренным действующим законодательством.
"Комитет государственных доходов МФ РК, в целях недопущения простоев на границах, призывает участников ВЭД соблюдать таможенное законодательство и при декларировании достоверно заявлять ввозимый товар", - обратились сотрудники КГД.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983234-90-tonn-kontrabandnogo-vinograda-pytalis-vvezti-v-kazahstan/