Мужчина застрелил сайгака в Акмолинской области

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Сайгака-рогача застрелили в Акмолинской области. По подозрению в незаконной охоте был задержан местный житель, у которого изъяли незарегистрированное оружие, сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Как отметили стражи порядка, с 8 по 18 августа на территории Акмолинской области проводится республиканская акция "Сайгак". Ее проводят в целях выявления, предупреждения и пресечения фактов незаконной охоты на сайгаков.

12 августа сотрудниками ГПП и РГКП "Охотзоопром" был выявлен факт незаконной охоты на сайгака-рогача в Амангельдинском районе. По информации полицейских, по подозрению в совершении данного преступления был задержан 42-летний житель одного из сел, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Сотрудники полиции начали досудебное расследование по статье "Незаконная охота".

Кроме того, у подозреваемого были изъяты незарегистрированное гладкоствольное, одноствольное ружье ИЖ-16 и пять гильз – по ним назначены соответствующие экспертизы.

В ведомстве напомнили, что на всей территории Республики Казахстан введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами до 2023 года, кроме использования в научных целях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983207-muzhchina-zastrelil-saygaka-v-akmolinskoy-oblasti/