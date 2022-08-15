25-летнего астанчанина заподозрили в краже шоколада из магазина (видео)

Запись с камер видеонаблюдения: instagram.com/police_nur_sultan

Молодой астанчанин был задержан по подозрению в краже из столичного магазина. Камеры видеонаблюдения сняли, как парень тайком засовывает несколько коробок с шоколадом себе под кофту. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП Нур-Султана.

Столичные полицейские опубликовали запись с камер видеонаблюдения одного из магазинов. На видео можно заметить, как молодой человек берет с прилавка несколько коробок с конфетами, а затем, оглядываясь по сторонам, прячет их себе под кофту.

Сообщается, что сотрудники УП района Есиль задержали 25-летнего жителя столицы, подозреваемого в данной краже.

"В ходе расследования установлено, что магазинный вор, находясь в магазине по проспекту Кабанбай батыра, тайно похитил шоколад "Мерси" в количестве 5 штук, на общую сумму более 11 тысяч тенге. Молодой человек, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, незаметно вышел из помещения", – рассказали стражи порядка.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. При этом отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

Полицейскими проверяется причастность задержанного к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

"Департамент полиции города Нур-Султана рекомендует владельцам торговых точек быть бдительными и внедрять комплекс мер защиты от краж в магазинах", – добавили представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983198-25-letniy-astanchanin-popal-na-video-v-moment-krazhi-shokolada-iz-magazina/