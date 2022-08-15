Факт незаконного оборота нефтепродуктов в значительных размерах выявили в ЗКО

Кадр из видео: АФМ РК

В Западно-Казахстанской области был выявлен факт незаконного оборота нефтепродуктов в значительных размерах. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с июля 2022 года у одной из компаний отсутствовал паспорт производства для нефтеперерабатывающего завода.

Несмотря на это, ТОО продолжило осуществлять незаконное производство, хранение, переработку и перевозку нефтепродуктов.

В результате своевременно принятых мер был предотвращен незаконный вывоз за пределы страны более 3,5 тыс. тонн мазута, судового топлива и нафты под видом других нефтепродуктов.

В АФМ отметили, что в настоящее время по данному факту ведется следствие. Иную информацию в ведомстве не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983151-fakt-nezakonnogo-oborota-nefteproduktov-v-znachitelnyh-razmerah-vyyavili-v-zko/