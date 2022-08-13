Три года тюрьмы дали участнику январских беспорядков в Талдыкоргане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Талдыкоргане вынесли приговор участнику январских беспорядков. С учетом всех смягчающих и отягчающих обстоятельств подсудимого признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщается на .

Подсудимому была инкриминирована ч. 2 ст. 272 УК РК, предусматривающая участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, разрушениями, уничтожением имущества, а также оказанием сопротивления представителям власти.

На странице областного суда в Facebook говорится, что мужчина 5 января участвовал в беспорядках на центральной площади, захвате здания акимата и городской полиции.

"В целях осуществления своего преступного умысла Н., участвуя в массовых беспорядках, подобрал с земли лежащие куски камней и правой рукой два раза бросил в сторону административного здания акимата Алматинской области. Не останавливаясь на содеянном, зашел в здание акимата Алматинской области, используя резиновую палку в качестве орудия преступления, повредил три пластиковые двери.

Не ограничиваясь этим, Н., увидев, как группа участников массовых беспорядков направляется в сторону здания УП города Талдыкоргана, примкнул к толпе и вместе с ними продолжал участие в массовых беспорядках. В целях осуществления своего преступного умысла, направленного на разрушение и повреждение имущества, держа в руках вышеуказанную резиновую палку "ПР-73", разбил окно контрольно-пропускного пункта УП города Талдыкоргана, после чего скрылся с места происшествия", – указывается в сообщении суда.

В ведомстве уточнили, что подсудимый признал предъявленное обвинение. Чистосердечное раскаяние и признание суд учел как смягчающие уголовную ответственность обстоятельства.

Приговором суда мужчина признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что спецпрокуроры завершили следственные действия по делу о применении пыток с прижиганием утюгом в Департаменте полиции Алматинской области, которые происходили во время январских беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983056-tri-goda-tyurmy-dali-uchastniku-yanvarskih-besporyadkov-v-taldykorgane/