Директора столичной компании задержали по подозрению в организации финпирамиды

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В столице начато расследование деятельности компании MMK Investment на предмет наличия в ней признаков финансовой пирамиды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК.

Как рассказали а агентстве, столичный департамент расследует дело по факту создания и руководства финпирамидой, замаскированной, по версии следствия, под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.

Указывается, что представители подобных компаний обещают высокую ежедневную доходность, заманивая потенциальных "клиентов" минимальной суммой вложения от 50 долларов США.

Кроме того, по данным АФМ, действовала схема привлечения вкладчиков дополнительными процентами за каждого приведенного клиента.

Сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась в цифровом виде, без составления договора. При этом деятельность MMK Investment рекламировалась через соцсети.

В ведомстве также сообщили, что в отношении директора фирмы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982599-direktora-stolichnoy-kompanii-zaderzhali-po-podozreniyu-v-organizatsii-finpiramidy/