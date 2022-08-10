Более 200 кг наркотиков изъяли в результате спецоперации в Караганде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Полицейские Караганды провели спецоперацию по борьбе с наркотиками, в результате которого было изъято более 200 кг запрещенных веществ, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Так, в отдел по противодействию наркопреступности УП Караганды поступила информация о том, что некий горожанин причастен к хранению марихуаны.

Стражи порядка провели спецоперацию, в результате которой в одном из районов города задержали автомобиль под управлением 37-летнего водителя.

Во время осмотра салона авто в бардачке правоохранители нашли четыре свертка с веществом темно-коричневого цвета, а на заднем сидении – десять свертков с веществом растительного происхождения.

Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются гашишем весом 275 грамм и высушенной марихуаной весом 9,8 кг.

Наркотики. Фото: polisia.kz

"Установлено, что задержанный мужчина арендует автомойку и шиномонтаж. В ходе обыска данных объектов обнаружено девять мешков с веществом растительного происхождения и три мешка с веществом темно-коричневого цвета.

Согласно заключению экспертизы, данные вещества являются гашишем весом 23,6 кг и высушенной марихуаной весом 190,1 кг", - сообщил замначальника ДП области Абиль Абильдин.

Таким образом, общий вес изъятых наркотиков составил:

гашиша – 23 кг 859 гр.;

марихуаны – 200 кг.

По данному факту открыто уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК. Подозреваемого поместили в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982574-bolee-200-kg-narkotikov-izyali-v-rezultate-spetsoperatsii-v-karagande/