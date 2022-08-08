Очередной подпольный цех по производству алкоголя нашли в Жамбылской области

Аппарат для разлива. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Жамбылской области обнаружили очередной подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу.

Как рассказали в агентстве, в найденном помещении находилось оборудование для производства контрафактных алкогольных напитков и поддельные учетно-контрольные марки.

Подпольный цех обнаружили сотрудниками Департамента АФМ по Жамбылской области.

На месте провели обыски, в ходе которых было найдено и изъято почти 3 тыс. литров спирта, водочная продукция в количестве более 36 тыс. бутылок, а также поддельные учетно-контрольные марки и аппараты для закрытия крышек.

В настоящее время по данному факту проводится следствие. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982244-ocherednoy-podpolnyy-tseh-po-proizvodstvu-alkogolya-nashli-v-zhambylskoy-oblasti/