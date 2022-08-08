Семья из Алматы трижды перевела деньги мошеннику, надеясь купить дешевую технику

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Супруги из Алматы стали жертвами мошенника - пара хотела приобрести бытовую технику с сайта объявлений, но лишилась в итоге почти миллиона тенге.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", мнимый продавец, предлагая то один товар, то другой, смог так заинтересовать и убедить в своей честности, что покупатели трижды добровольно перевели деньги.

Все началось с того, что у супругов сломался холодильник, и они стали искать его через интернет. На одном из сайтов наткнулись на видео большого современного холодильника. Цена за технику была невысокой, поэтому пара решилась на покупку.

С продавцом холодильника алматинцы общались в мессенджере. Автор объявления заверил, что техника новая, гарантийный талон имеется, и тут же спросил: из какого города покупатели.

"Мы сказали, что из Алматы. Я, говорит, в Таразе. Вы знаете, в данный момент гружу вещи и могу доставить вам холодильник бесплатно буквально за несколько часов. Потому что я распродаю свой дом, мы переезжаем, меня командировали – я военный человек, в таком плане", - рассказал пострадавший.

Лжепродавец предложил купить еще мебель, игровые приставки, бытовую технику. Все выглядело как новое, поэтому супруги начали совершать покупки. За каждый товар тут же переводили деньги. В итоге отдали почти миллион тенге.

Позже лжепродавец прислал фото и видео загруженных в машину товаров и исчез. Покупатели остались ни с чем.

"Сразу обратились в отделение полиции. Все банковские переводы зафиксировали. Всю переписку изложили. Что примечательно, разговор весь шел по WhatsApp, телефон был отключен постоянно", - поделился алматинец.

Такие преступления раскрыть по горячим следам сложно. Мошенники используют сервисы поддельных телефонных номеров, говорят в правоохранительных органах.

"В настоящее время по заявлению гражданина И. УП Жетысуского района начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 части 2 УК РК. С начала года 1400 фактов интернет-мошенничества в городе Алматы зарегистрировано", - сообщили в Департаменте полиции Алматы.

В правоохранительных органах работают специальные подразделения по борьбе с компьютерными преступлениями. Их технические возможности позволяют отследить мошенников, но на это уходит много времени. Поэтому лучше изначально проявить бдительность и без визуального контакта не доверять посторонним лицам, советуют полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982129-semya-iz-almaty-trizhdy-perevela-dengi-moshenniku-nadeyas-kupit-deshevuyu-tehniku/