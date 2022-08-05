Полиция США расследует гибель четырех человек на улице Вязов в штате Небраска

Полиция на месте происшестия. Кадр из видео: ketv.com

На улице Вязов в городке Лорел в американском штате Небраска полицейские ведут расследование гибели четырех человек. Погибшие были обнаружены в двух домах на одной улице, передает телеканал KSCJ.

Полиция получила сигнал о взрыве на улице Вязов в ночь на четверг. В доме на месте происшествия правоохранительные органы обнаружили тело погибшего.

Позднее сотрудники полиции узнали о пожаре в другом доме, который находится на той же улице. В нем были найдены еще трое погибших.

По данным полиции, все четверо погибших стали жертвами преступлений, ведется расследование.

Ранее в американском штате Индиана пять человек погибли в результате стрельбы в двух местах: в торговом центре Greenwood Park Mall и в парке Дон Чаллис города Бич-Гроув.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981870-politsiya-ssha-rassleduet-gibel-chetyreh-chelovek-na-ulitse-vyazov-v-shtate-nebraska/