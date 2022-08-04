Ввезенные в Казахстан авто незаконно ставили на учет в Шымкенте: задержаны сотрудники полиции

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В Шымкенте в ходе спецоперации была выявлена схема по незаконной постановке на учет в Казахстане машин из ближнего зарубежья. Подробности спецоперации опубликовал официальный портал МВД Polisia.kz.

Как сообщили правоохранители, в Шымкенте действовала преступная схема по незаконной постановке на учет транспортных средств, завезенных из соседних стран без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины.

Только по 53 автомашинам, незаконно поставленным на казахстанский учет с использованием данной схемы, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 млн тенге.

Под следствием оказались два сотрудника Процессингового центра Департамента полиции Шымкента. Их арестовали.

Помимо них, по данным полиции, в преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам Процессингового центра, а также так называемые "помогайки" в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности.

"Роль и место всех участников преступной схемы в орбите уголовного преследования будут определены в ходе проводимых следственных мероприятий.

В настоящее время Департамент собственной безопасности МВД расследует уголовные дела по аналогичным фактам в 7 регионах, где за последние три года незаконно зарегистрированы более 2 тысяч транспортных средств. Нанесенный ущерб составил свыше 10 млрд тенге", - говорится в сообщении МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981698-vvezennye-v-kazahstan-avto-nezakonno-stavili-na-uchet-v-shymkente-zaderzhany-sotrudniki-politsii/