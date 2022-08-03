Мужчину с похожим на гранату предметом задержали в Актау (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Мужчину с предметом, похожим на гранату, задержали сотрудники полиции накануне вечером в одном из микрорайонов Актау. Предмет отправили на экспертизу.

В ходе задержания сотрудники управления по противодействию экстремизму изъяли предположительно муляж гранаты, пишет издание "Лада", со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что была назначена соответствующая экспертиза, в ходе которой предмет будет проверяться на взрывчатость. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981625-muzhchinu-s-pohozhim-na-granatu-predmetom-zaderzhali-v-aktau-video/