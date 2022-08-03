Работников нескольких судов эвакуировали из-за сообщения о бомбах в Павлодарской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

На электронную почту нескольких судов в Павлодаре сегодня поступили сообщения о заложенных бомбах. На место экстренно выехали спецслужбы и саперы, а всех сотрудников эвакуировали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.

По информации стражей порядка, сначала сообщение поступило на электронную почту Павлодарского областного суда. Примерно в 3 часа дня на место выехали службы экстренного реагирования, в первую очередь всех сотрудников суда эвакуировали из здания, а после саперы приступили к поиску взрывного устройства.

"Аналогичные сообщения поступили и в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области, суды Актогайского, Майского районов и района Аккулы. Проводятся необходимые мероприятия", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В полиции отмечают, что осмотр зданий до сих пор продолжается. Вместе с тем, стражи порядка напомнили об ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. За подобное уголовное правонарушение грозит лишение свободы до 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981623-rabotnikov-neskolkih-sudov-evakuirovali-iz-za-soobscheniya-o-bombah-v-pavlodarskoy-oblasti/