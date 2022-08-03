Граждане Китая и России пытались незаконно пересечь границу Казахстана

Пограничный пункт. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

31 июля в Панфиловском районе области Жетысуской области пограничники задержали гражданина Китая, который незаконно пытался попасть в Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ.

Указывается, что гражданин Китайской Народной Республики пытался незаконно проникнуть на территорию Казахстана в обход пункта пропуска. По версии ведомства, в последующем он планировал направиться в европейские страны.

Кроме того, накануне, 2 августа, в Карабалыкском районе Костанайской области пограничники задержали за нарушение госграницы двоих граждан Российской Федерации.

По имеющимся данным, оба иностранца пытались скрыться на территории Казахстана от уголовного преследования.

Как заявили в Комитете нацбезопасности, в настоящее время в отношении всех троих правонарушителей по обоим эпизодам уполномоченные органы ведут досудебные расследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981611-grazhdane-kitaya-i-rossii-pytalis-nezakonno-peresech-granitsu-kazahstana/