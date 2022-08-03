Двоих предполагаемых автоугонщиков задержали полицейские в Алматы

Угнанный автомобиль. Фото: polisia.kz

В Алматы были задержаны двое мужчин, которые, по версии полиции, могут быть причастны к угону по меньшей мере четырех автомобилей, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Операцию по разоблачению и задержанию подозреваемых в автокражах провели сотрудники подразделения Управления криминальной полиции ДП Алматы совместно с коллегами из отдела полиции при УП Медеуского района

Были задержаны 32-летний уроженец Туркестанской области и еще один мужчина 1982 года рождения. По версии следствия, они могли угнать минимум четыре автомобиля в Алматы.

"Установлено, что злоумышленниками четыре автомашины были угнаны в Медеуском районе города. Три автомашины уже найдены и приобщены к материалам уголовного дела как вещественные доказательства. Четвертая автомашина – Toyota Vista – пока не найдена", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Отмечается, что полиция изъяла видеозапись, где видно, как один из задержанных сдает аккумулятор из угнанной машины в пункт приема металла.

Сейчас стражи порядка проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям по городу. Фигуранты были взяты под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981482-dvoih-predpolagaemyh-avtougonschikov-zaderzhali-politseyskie-v-almaty/