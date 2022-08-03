Алматинца приговорили к 15 годам колонии за попытку изнасилования дочери друга

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Суд вынес приговор 37-летнему жителю Алматы, пытавшемуся изнасиловать 11-летнюю дочь друга – мужчину приговорили к 15 годам колонии, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Как установило следствие, гражданин М., поссорившись с родными, пришел ночевать в дом своего друга. После того как все заснули, гость увидел в комнате 11-летнюю дочь друга и попытался ее изнасиловать. Ребенок закричал, крики девочки услышали ее отец и дядя. Они и вызвали полицию.

Подозреваемого сразу же задержали и поместили в следственный изолятор.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза, показания потерпевшей и свидетелей позволили возбудить в отношении алматинца уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование". Сам мужчина признал свою вину.

"Собранные следователем УП Алатауского района доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения. Приговором Алатауского районного суда виновному, гражданину М., назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима", – говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981453-almatintsa-prigovorili-k-15-godam-kolonii-za-popytku-iznasilovaniya-docheri-druga/