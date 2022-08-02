Обещала дешевые продукты: алматинку подозревают в обмане граждан на 35 млн тенге

Подозреваемая. Фото: polisia.kz

33-летнюю жительницу Алматы заподозрили в обмане граждан на 35 млн тенге. На данный момент ее взяли под стражу, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказал замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов (со 2 августа перешел на новую должность - прим. ред.), женщина получала крупные суммы денег от "клиентов" под предлогом предоставления продуктов питания по цене ниже рыночной.

На данный момент материальный ущерб потерпевшим составляет более 35 миллионов тенге.

Отмечается, что уголовное дело расследуют по части 3 статьи 190 УК РК. Суд постановил поместить подозреваемую под стражу.

В настоящее время полиция продолжает следствие. Подозреваемую проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981422-obeschala-deshevye-produkty-almatinku-podozrevayut-v-obmane-grazhdan-na-35-mln-tenge/