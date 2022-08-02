"Подарил ее гражданину Грузии": суд огласил подробности дела Асель Айтпаевой

Асель Айтпаева. Кадр из видео: instagram.com/assel_ayt

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Нур-Султана сообщили подробности резонансного дела Асель Айтпаевой, погибшей в прошлом году в Грузии, передает корреспондент NUR.KZ.

"Судом установлено, что подсудимый Мейрбеков (Мурат – прим. ред.) предложил работу в Республике Грузия Асель с зарплатой 500 долларов в месяц и способствовал ее перелету из РК в Грузию", – сообщили в суде.

Отмечается, что в арендованной квартире города Рустави Мейрбеков изнасиловал Асель.

"В последующем Мейрбеков в целях извлечения выгоды и положительного отношения к нему со стороны гражданина Грузии Бесика Тордуа (главный подозреваемый по делу, позже скончавшийся в тюремной больнице – прим. ред.), который покровительствовал ему и свидетелю Шаймерденову в их деятельности, решил "подарить" Асель Бесику, о чем ему и было сказано.

Тем самым он совершил сделку в отношении Асель: подарил Асель гражданину Грузии Бесику. Данное обстоятельство полностью доказывается исследованиями в судебном заседании, показаниями свидетелей, потерпевших", – говорится в сообщении.

В суде подчеркнули, что у них "нет сомнений в виновности Мейрбекова в инкриминируемом ему деянии".

Напомним, что Мурат Мейрбеков был приговорен к 15 годам заключения с отбыванием наказания в учреждениях максимальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981407-podaril-ee-grazhdaninu-gruzii-sud-oglasil-podrobnosti-dela-asel-aytpaevoy/