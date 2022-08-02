У жителя Карагандинской области сгорел гараж. В поджоге уличили его бывшего подчиненного

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27 апреля текущего года в отдел полиции города Каражала обратился местный житель, который сообщил о неожиданном пожаре в его гараже, передает .

По словам заявителя, пожар в гараже во дворе частного дома начался ночью. В помещении в тот момент находился автомобиль потерпевшего. Сумма ущерба составила 3 млн тенге.

Экспертиза установила, что причиной пожара стал поджог. В полиции открыли уголовное дело по статье 202 УК РК ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества").

20 июля текущего года сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель одного из поселков.

Отмечается, что вскоре он дал признательные показания. Задержанный пояснил, что поджег гараж из мести. Выяснилось, что в прошлом подозреваемый работал у потерпевшего, который является главой крестьянского хозяйства.

Однажды он угнал у фермера мотоцикл, за что был привлечен к уголовной ответственности. После этого, по словам подозреваемого, он и решил отомстить потерпевшему.

Как указали в полиции, ночью через окно мужчина проник в гараж, где находился автомобиль, разлил канистру с горючим и бросил подожженную бумагу.

Также отмечается, что в ходе досудебного расследования полицейские установили причастность подозреваемого к двум угонам автомобилей в Жезказгане.

По ним мужчине предъявили обвинение по статье 200 УК РК ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения"). Следствие завершено и уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981311-u-zhitelya-karagandinskoy-oblasti-sgorel-garazh-v-podzhege-ulichili-ego-byvshego-podchinennogo/