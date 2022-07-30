Полтонны рогов сайгака изъяли у мужчин в Алматинской области (фото)

Рога сайги. Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Полицейские Алматинской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в сбыте рогов краснокнижного сайгака в Китай, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции.

Сообщается, что 28 июля около 14:00 сотрудники УКП ДП Алматинской области совместно с сотрудниками ДКНБ РК задержали мужчин, подозреваемых в сбыте рогов краснокнижного животного. Одному из задержанных 25 лет, а второму – 43 года.

"В ходе оперативных работ у задержанных было изъято 500 килограммов сайгачьих рог. По предварительным данным, подозреваемые пытались сбыть дериваты (производное от животных или растений – прим. ред.) в КНР за 55 млн тенге", – сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Задержанные взяты под стражу. Проводятся все необходимые следственные действия.

Также в настоящее время выясняется, когда и в какой местности производился незаконный отстрел краснокнижных животных и сбор их рогов.

Изъятые рога сайги. Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980971-poltonny-rogov-saygaka-izyali-u-muzhchin-v-almatinskoy-oblasti-foto/