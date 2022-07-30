Актаусцев возмутила женщина, справлявшая нужду прямо на пляже. Ее оштрафовали

Женщина справила нужду на пляже. Кадр из видео: instagram.com/mangistaupd

49-летняя женщина днем прилюдно справила нужду на городском пляже в Актау. Полицейские оштрафовали ее, сообщается на официальной странице ДП Мангистауской области в Instagram.

Нарушительница попала на камеры очевидцев, которые возмутились таким поступком взрослой женщины. Видеоролик также был опубликован полицейскими.

"Позор", – подчеркнул автор видеозаписи.

Как сообщили стражи порядка, инцидент произошел 27 июля, около 19:00, на пляже, который расположен в 4А микрорайоне Актау. Нарушительницу вычислили – ею оказалась 49-летняя женщина.

"Сотрудниками полиции была установлена личность и был составлен административный протокол по статье 434-2 КоАП РК "Загрязнение мест общего пользования", – добавили стражи порядка.

По данным издания Lada.kz, нарушительнице был выписан штраф в размере 10 МРП (31 800 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980963-aktaustsev-vozmutila-zhenschina-spravlyavshaya-nuzhdu-pryamo-na-plyazhe-ee-oshtrafovali/